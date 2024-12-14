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Александр Шлеменко: знал, что Токов будет сушить бой. Судьи сработали грамотно

Александр Шлеменко: знал, что Токов будет сушить бой. Судьи сработали грамотно
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко поделился мнением о поединке с экс-претендентом на титул чемпиона Bellator в среднем весе Анатолием Токовым. Бой завершился победой Шторма раздельным решением судей (30-27, 29-28, 28-29).

Прочие бои 2024. RCC 21
Александр Шлеменко (W) — Анатолий Токов
14 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Александр Шлеменко
Окончено
SD
Анатолий Токов

«Знал, что он будет сушить бой, мы готовились к этому. Тут судьи сработали грамотно. Если бы ему отдали победу, я бы спросил: «А за что? За то, что у сетки держит?» И я был готов как никогда. Да, не всегда разворачивал, но он здоровый», — сказал Александр Шлеменко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее Шлеменко объяснил, чего ему не хватило в первом бою с Токовым.

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