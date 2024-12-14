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Шлеменко: к сожалению, Фёдор Емельяненко и его команда развернулись ко мне одним местом

Шлеменко: к сожалению, Фёдор Емельяненко и его команда развернулись ко мне одним местом
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко высказался в адрес команды Fedor Team и её руководителя, легендарного бойца ММА Фёдора Емельяненко.

«Я бой ещё не видел. Если захотеть, можно присмотреться к первому раунду и отдать Токову. Конечно, дрогнуло, когда один из судей отдал ему победу. Я был уверен, что если не выиграю досрочно, то проиграю по очкам. Потому что это Союз ММА. К кому ближе Союз ММА — к Фёдору Емельяненко или к Александру Шлеменко? Ко мне, к сожалению, Фёдор со своей командой развернулся одним местом, хотя я не знаю за что. То, что тоже выступаю и отстаиваю честь детей? Тем, что делаю то же, что и они?» — сказал Александр Шлеменко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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