Александр Шлеменко: с каждым боем у меня больше ненавистников, потому что я иду за правду

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко рассказал, в каком эмоциональном состоянии подходил к реваншу с экс-претендентом на титул чемпиона Bellator в среднем весе Анатолием Токовым. Бой прошёл на турнире RCC 21 и завершился победой Шторма раздельным решением судей (30-27, 29-28, 28-29).

«Сейчас ко мне много хейта, много ненавистников. С меня после боя такой груз ответственности упал, несколько тонн. Я был в напряжении целый месяц, каждый день. Это нервное напряжение, я не спал нормально. И как только отбился, такая эйфория. Чётко себя чувствую. Знаешь, сколько ненавистников ждало, что я оступлюсь? Их с каждым боем всё больше, потому что я иду за правду. И тяжело так драться. Были провокации в мой адрес, но я себя контролирую», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.