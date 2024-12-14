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Александр Шлеменко: с каждым боем у меня больше ненавистников, потому что я иду за правду

Александр Шлеменко: с каждым боем у меня больше ненавистников, потому что я иду за правду
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко рассказал, в каком эмоциональном состоянии подходил к реваншу с экс-претендентом на титул чемпиона Bellator в среднем весе Анатолием Токовым. Бой прошёл на турнире RCC 21 и завершился победой Шторма раздельным решением судей (30-27, 29-28, 28-29).

Прочие бои 2024. RCC 21
Александр Шлеменко (W) — Анатолий Токов
14 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Александр Шлеменко
Окончено
SD
Анатолий Токов

«Сейчас ко мне много хейта, много ненавистников. С меня после боя такой груз ответственности упал, несколько тонн. Я был в напряжении целый месяц, каждый день. Это нервное напряжение, я не спал нормально. И как только отбился, такая эйфория. Чётко себя чувствую. Знаешь, сколько ненавистников ждало, что я оступлюсь? Их с каждым боем всё больше, потому что я иду за правду. И тяжело так драться. Были провокации в мой адрес, но я себя контролирую», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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