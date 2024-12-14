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Александр Шлеменко: я русский человек, всегда за Россию

Александр Шлеменко: я русский человек, всегда за Россию
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко рассказал об отношении к своей национальности и России.

«Русской трибуне большая благодарность. Я никогда ни шагу ни вправо, ни влево, ни назад тем более. Я русский человек, всегда за Россию, всегда с русскими», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Сегодня, 14 декабря, в Екатеринбурге на турнире RCC 21 Шлеменко провёл реванш с соотечественником и экс-претендентом на титул чемпиона Bellator в среднем весе Анатолием Токовым. Бой завершился победой Шторма раздельным решением судей (30-27, 29-28, 28-29).

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