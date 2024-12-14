Александр Шлеменко: реванш с Исмаиловым? Он же на рыбалке, вернётся, обсудим

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко поделился мнением о потенциальном реванше с известным соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Реванш с Магомедом Исмаиловым? Откуда я знаю? Он же на рыбалке. Вернётся с рыбалки, обсудим», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, первый бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым состоялся на турнире Russian Cagefighting Championship 13, который прошёл в Екатеринбурге 3 декабря 2022 года. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей.