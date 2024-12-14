Андрей Корешков: удивлён, что один из судей отдал два раунда Токову

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков поделился мнением о поединке между своими соотечественниками — Александром Шлеменко и Анатолием Токовым, который состоялся сегодня, 14 декабря, на турнире RCC 21. Бой завершился победой Шторма раздельным решением судей (30-27, 29-28, 28-29).

«На самом деле Токов ничем не удивил. Он старался, понятное дело, но если посмотреть его последние выступления, то картина в его боях особо не меняется. Нас было тяжело удивить, мы все последние бои его смотрели, заметили много деталей, над всем этим поработали. Токов ничего нового не предложил. Я вообще был удивлён, что один из судей отдал два раунда Толе. Мне тяжело судить, я, возможно, предвзят и, может, был там один плотный раунд. Но даже по количеству ударов, активности Саша превозмог Токова во много раз», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.