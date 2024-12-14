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Андрей Корешков высказался о возможной трилогии Александра Шлеменко и Анатолия Токова

Андрей Корешков высказался о возможной трилогии Александра Шлеменко и Анатолия Токова
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Бывший чемпион американской лиги Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков высказался о возможной трилогии между Александром Шлеменко и Анатолием Токовым.

«Не мне решать, нужна она или нет, а Александру. Если он говорит, что противостояние для него закончено, значит, закончено. Если поступит предложение, а Александр уже сказал, что это ему не интересно, то он его рассматривать не будет», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, сегодня, 14 декабря, в Екатеринбурге на турнире RCC 21 Шлеменко провёл реванш с Токовым. Бой завершился победой Шторма раздельным решением судей (30-27, 29-28, 28-29).

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