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Андрей Корешков — о лиге GFL: Шлеменко и в России нравится выступать

Андрей Корешков — о лиге GFL: Шлеменко и в России нравится выступать
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе россиянин Андрей Корешков ответил, есть ли вероятность, что экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко подпишет контракт с лигой GFL.

«Слышал про GFL, что там все ветераны UFC. На самом деле нужно дождаться их турнира, как это пройдёт, как это будет выглядеть, и дальше смотреть, как долго они будут существовать. Может ли Шлеменко потом туда перейти? Надо думать, надо смотреть, будет ли предложение. А так, ему и в России нравится выступать», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

На днях стало известно, что с лигой GFL заключили контракты многие ветераны ММА, а также девять бывших чемпионов UFC.

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