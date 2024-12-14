Андрей Корешков — о лиге GFL: Шлеменко и в России нравится выступать

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе россиянин Андрей Корешков ответил, есть ли вероятность, что экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко подпишет контракт с лигой GFL.

«Слышал про GFL, что там все ветераны UFC. На самом деле нужно дождаться их турнира, как это пройдёт, как это будет выглядеть, и дальше смотреть, как долго они будут существовать. Может ли Шлеменко потом туда перейти? Надо думать, надо смотреть, будет ли предложение. А так, ему и в России нравится выступать», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

На днях стало известно, что с лигой GFL заключили контракты многие ветераны ММА, а также девять бывших чемпионов UFC.