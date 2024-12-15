Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Шлеменко: пусть Токов подписывается в Америку или куда он там хочет

Александр Шлеменко: пусть Токов подписывается в Америку или куда он там хочет
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского пояса Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко высказался о своей позиции насчёт третьего поединка с экс-претендентом на титул чемпиона Bellator в среднем весе Анатолием Токовым.

«Трилогия? Нет, а зачем. Если он найдёт, кто мне заплатит больше, чем надо, то пускай. Он здесь хорошо заработал, пусть идёт, отдыхает, радуется, подписывается в Америку или куда он там хочет. Мне он зачем?» — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, 14 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 21 Шлеменко провёл реванш с Токовым. Бой завершился победой Шторма раздельным решением судей (30-27, 29-28, 28-29).

Материалы по теме
Всё ещё король реваншей. Шлеменко расправился с Токовым со второй попытки
Всё ещё король реваншей. Шлеменко расправился с Токовым со второй попытки
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android