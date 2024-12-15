Александр Шлеменко: пусть Токов подписывается в Америку или куда он там хочет

Бывший обладатель чемпионского пояса Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко высказался о своей позиции насчёт третьего поединка с экс-претендентом на титул чемпиона Bellator в среднем весе Анатолием Токовым.

«Трилогия? Нет, а зачем. Если он найдёт, кто мне заплатит больше, чем надо, то пускай. Он здесь хорошо заработал, пусть идёт, отдыхает, радуется, подписывается в Америку или куда он там хочет. Мне он зачем?» — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, 14 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 21 Шлеменко провёл реванш с Токовым. Бой завершился победой Шторма раздельным решением судей (30-27, 29-28, 28-29).