Александр Шлеменко: когда в команде были вампиры, я проигрывал, сейчас — нет

Бывший обладатель чемпионского пояса Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко рассказал, над каким аспектом планирует работать в следующем году.

«Планы на 2025-й большие. Я подхожу к оптимальной форме, легко гоняю вес, легко набираю. Дальше буду над физикой работать. В 2019-м я сломал руку, не бился, потерял в физике. Я это наверстаю. Плюс у нас в команде были вампиры, сейчас их нет. Когда они были, я проигрывал бои, сейчас — нет», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, 14 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 21 Шлеменко провёл реванш с Анатолием Токовым. Бой завершился победой Шторма раздельным решением судей (30-27, 29-28, 28-29).