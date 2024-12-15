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Николай Клименко: нравится, что Шлеменко смог себя перезапустить

Николай Клименко: нравится, что Шлеменко смог себя перезапустить
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Глава RCC Николай Клименко поделился мнением о выступлении бывшего обладателя чемпионского титула Bellator в среднем весе Александра Шлеменко в бою с экс-претендентом на титул чемпиона Bellator в среднем весе Анатолием Токовым. Бой завершился победой Шторма раздельным решением судей (30-27, 29-28, 28-29).

Прочие бои 2024. RCC 21
Александр Шлеменко (W) — Анатолий Токов
14 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Александр Шлеменко
Окончено
SD
Анатолий Токов

«Доволен турниром, вышли крутые поединки, много досрочных побед, молодые парни себя проявили. Увидели закрытия реваншей, что не может не радовать. Многие считали, что будет другой результат, но это ММА, любой удар может решить. Мне нравится, что Шлеменко смог себя показать, перезапустить, доказать, что он один из сильнейших средневесов России и может конкурировать на топ-уровне. Думаю, будет хороший инфошум после поединка», — сказал Клименко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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