Глава RCC высказался о возможном реванше между Шлеменко и Магомедом Исмаиловым

Глава RCC Николай Клименко поделился мнением о возможном реванше между известными российскими бойцами смешанных единоборств — Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

«Трилогия Токов — Шлеменко? Пока не готов отвечать на этот вопрос. Наверное, чуть ближе Магомед Исмаилов, который закидывал удочку и ждал, кто выйдет победителем в этом противостоянии. Это в любом случае был бы поединок года, надо подготовиться, чтобы всем было удобно», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, первый бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым состоялся на турнире Russian Cagefighting Championship 13, который прошёл в Екатеринбурге 3 декабря 2022 года. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей.