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Глава RCC Клименко оценил победу Ивана Штыркова в реванше с Ясубеем Эномото

Глава RCC Клименко оценил победу Ивана Штыркова в реванше с Ясубеем Эномото
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Глава RCC Николай Клименко дал оценку победе известного российского бойца смешанных единоборств Ивана Штыркова в реванше с представителем Швейцарии Ясубеем Эномото. Бой прошёл по правилам кикбоксинга и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

«Предполагал, что либо Ваня Штырков побеждает нокаутом в первом раунде, либо, если пройдёт бой всю дистанцию, то Эномото заберёт. В принципе, почти так и было, но Ваня реально хорошо попал в первом раунде, оформил два нокдауна. Второй раунд для меня ничейный, третий Ясубей забрал. Но после нокдаунов Эномото опасался, не мог полноценно включиться. Поэтому думаю, что решение справедливое», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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