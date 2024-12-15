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Хоакин Бакли досрочно победил Колби Ковингтона. Бой остановили врачи

Хоакин Бакли досрочно победил Колби Ковингтона. Бой остановили врачи
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В ночь с 14 на 15 декабря в Тампе (США) состоялся заключительный турнир UFC в этом году. В главном событии UFC on ESPN 63 прошёл поединок в полусреднем дивизионе между американцами Колби Ковингтоном и Хоакином Бакли.

UFC 2024. UFC on ESPN 63, Тампа, США
Колби Ковингтон — Хоакин Бакли (W)
15 декабря 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Колби Ковингтон
Окончено
TKO
Хоакин Бакли

Уже в первой половине боя у Ковингтона образовалось серьёзное рассечение над глазом, и его лицо было залито кровью. Однако он оказывал достойное сопротивление Бакли, несмотря на полученный урон, но в третьем раунде рефери остановил бой, чтобы пригласить в октагон врачей для осмотра, и они рекомендовали остановить бой.

Колби Ковингтон в бою против Хоакима Бакли

Колби Ковингтон в бою против Хоакима Бакли

Фото: Скриншот трансляции турнира UFC on ESPN 63

Таким образом, победа техническим нокаутом в третьем раунде досталась Бакли.

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