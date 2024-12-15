Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию, где проведёт реванш с Александром Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию, где проведёт реванш с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в этом дивизионе украинцем Александром Усиком.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их первый бой состоялся в мае 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Усик.

На счету Усика на данный момент 22 проведённых поединка, и во всех он одержал победы (14 досрочно). Что касается Фьюри, то он провёл 36 поединков и в 34 из них победил (24 раза досрочно) при одном поражении и одной ничьей.