Результаты турнира UFC on ESPN 63

Состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 63, где главным событием шоу стал бой в полусреднем дивизионе между Колби Ковингтоном и Хоакином Бакли.
Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:
Хоакин Бакли победил Колби Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде;
Каб Суонсон победил Билли Куарантилло нокаутом в третьем раунде;
Манел Капе победил Бруно Силву техническим нокаутом в третьем раунде;
Дастин Джейкоби победил Витора Петрино техническим нокаутом в третьем раунде;
Даниэль Маркос победил Адриана Янеза раздельным решением судей;
Навахо Стирлинг победил Туко Токкоса единогласным решением судей;
Майкл Джонсон победил Оттмана Азайтара нокаутом во втором раунде;
Йоэль Альварес победил Драккара Клозе нокаутом в первом раунде;
Шон Вудсон победил Фернандо Падилью техническим нокаутом в первом раунде;
Фелипе Лима победил Майлза Джонса единогласным решением судей;
Миранда Маверик победила Джейми-Лин Хорт единогласным решением судей;
Дэйви Грант победил Рамона Тавераса единогласным решением судей;
Пьера Родригес победила Жозефин Кнутссон единогласным решением судей.