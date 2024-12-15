Результаты турнира UFC on ESPN 63

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Состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 63, где главным событием шоу стал бой в полусреднем дивизионе между Колби Ковингтоном и Хоакином Бакли.

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

Хоакин Бакли победил Колби Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде;

Каб Суонсон победил Билли Куарантилло нокаутом в третьем раунде;

Манел Капе победил Бруно Силву техническим нокаутом в третьем раунде;

Дастин Джейкоби победил Витора Петрино техническим нокаутом в третьем раунде;

Даниэль Маркос победил Адриана Янеза раздельным решением судей;

Навахо Стирлинг победил Туко Токкоса единогласным решением судей;

Майкл Джонсон победил Оттмана Азайтара нокаутом во втором раунде;

Йоэль Альварес победил Драккара Клозе нокаутом в первом раунде;

Шон Вудсон победил Фернандо Падилью техническим нокаутом в первом раунде;

Фелипе Лима победил Майлза Джонса единогласным решением судей;

Миранда Маверик победила Джейми-Лин Хорт единогласным решением судей;

Дэйви Грант победил Рамона Тавераса единогласным решением судей;

Пьера Родригес победила Жозефин Кнутссон единогласным решением судей.