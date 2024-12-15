Фото: страшное рассечение Колби Ковингтона в бою с Бакли

Известный американский полусредневес UFC Колби Ковингтон неудачно провёл главный бой турнира UFC on ESPN 63, где потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде от своего соотечественника Хоакина Бакли.

По ходу боя у Ковингтона образовалось серьёзное рассечение над глазом, и его лицо полностью было залито кровью, но он продолжал драться. Бой был остановлен рефери после выхода в октагон врача, осмотрев Колби, она заявила, что боец может потерять веко.

Это поражение стало для Ковингтона вторым подряд. До этого в декабре 2023 года он уступил единогласным решением судей экс-чемпиону в этом весе Леону Эдвардсу.