Фото: страшное рассечение Колби Ковингтона в бою с Бакли
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Известный американский полусредневес UFC Колби Ковингтон неудачно провёл главный бой турнира UFC on ESPN 63, где потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде от своего соотечественника Хоакина Бакли.
UFC 2024. UFC on ESPN 63, Тампа, США
Колби Ковингтон — Хоакин Бакли (W)
15 декабря 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Колби Ковингтон
Окончено
TKO
Хоакин Бакли
По ходу боя у Ковингтона образовалось серьёзное рассечение над глазом, и его лицо полностью было залито кровью, но он продолжал драться. Бой был остановлен рефери после выхода в октагон врача, осмотрев Колби, она заявила, что боец может потерять веко.
Это поражение стало для Ковингтона вторым подряд. До этого в декабре 2023 года он уступил единогласным решением судей экс-чемпиону в этом весе Леону Эдвардсу.
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