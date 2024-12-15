Бонусы участников турнира UFC on ESPN 63

Сегодня, 15 декабря, в Тампе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 63, где в главном событии шоу американский полусредневес Хоакин Бакли одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над своим соотечественником Колби Ковингтоном.

Представляем вашему вниманию участников турнира, которые были удостоены денежного бонуса в размере $ 50 тыс.

В номинации «Лучший бой вечера» был отмечен поединок Каба Суонсона против Билли Куарантилло, где победу чистым нокаутом в третьем раунде одержал Суонсон.

Бонус за «Лучшее выступление вечера» получили Дастин Джейкоби и Майкл Джонсон, которые одержали досрочные победы. Джейкоби нокаутировал в третьем раунде Витора Петрино, а Джонсон отправил в нокаут Оттмана Азайтара уже во втором раунде.