Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бонусы участников турнира UFC on ESPN 63

Бонусы участников турнира UFC on ESPN 63
Комментарии

Сегодня, 15 декабря, в Тампе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 63, где в главном событии шоу американский полусредневес Хоакин Бакли одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над своим соотечественником Колби Ковингтоном.

UFC 2024. UFC on ESPN 63, Тампа, США
Колби Ковингтон — Хоакин Бакли (W)
15 декабря 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Колби Ковингтон
Окончено
TKO
Хоакин Бакли

Представляем вашему вниманию участников турнира, которые были удостоены денежного бонуса в размере $ 50 тыс.

В номинации «Лучший бой вечера» был отмечен поединок Каба Суонсона против Билли Куарантилло, где победу чистым нокаутом в третьем раунде одержал Суонсон.

Бонус за «Лучшее выступление вечера» получили Дастин Джейкоби и Майкл Джонсон, которые одержали досрочные победы. Джейкоби нокаутировал в третьем раунде Витора Петрино, а Джонсон отправил в нокаут Оттмана Азайтара уже во втором раунде.

Материалы по теме
Фото
Хоакин Бакли досрочно победил Колби Ковингтона. Бой остановили врачи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android