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Дана Уайт заявил, что бой Ковингтона против Бакли не нужно было останавливать

Дана Уайт заявил, что бой Ковингтона против Бакли не нужно было останавливать
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Президент UFC Дана Уайт не согласен с остановкой боя между популярным американским полусредневесом UFC Колби Ковингтоном и его соотечественником Хоакином Бакли, где победу техническим нокаутом в третьем раунде одержал Бакли благодаря остановке боя из-за рассечения, которое получил Ковингтон по ходу поединка.

UFC 2024. UFC on ESPN 63, Тампа, США
Колби Ковингтон — Хоакин Бакли (W)
15 декабря 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Колби Ковингтон
Окончено
TKO
Хоакин Бакли

«Без сомнения, это было неприятное рассечение, но в Вегасе этот бой бы не остановили», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 63.

Напомним, турнир UFC on ESPN 63 проходил в ночь с 14 на 15 декабря в Тампе (США), где поединок Ковингтона и Бакли стал главным событием шоу.

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