Дастин Порье впечатлился победой Каба Суонсона на UFC on ESPN 63

Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе 35-летний американец Дастин Порье остался впечатлён победой своего 41-летнего соотечественника, полулегковеса UFC Каба Суонсона, на турнире UFC on ESPN 63, где он нокаутировал в третьем раунде Билли Куарантилло.

«Каб — это легенда», — написал Порье на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Суонсон начал свою профессиональную карьеру в далёком 2004 году, и за эти более чем 20 лет он провёл 44 поединка, одержав победы в 30 из них (18 досрочно) при 14 поражениях. Каб был подписан в UFC в 2011 году, и под эгидой самой влиятельной организации мира ММА провёл 25 поединков (15 побед при 10 поражениях).