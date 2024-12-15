Дастин Порье впечатлился победой Каба Суонсона на UFC on ESPN 63
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Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе 35-летний американец Дастин Порье остался впечатлён победой своего 41-летнего соотечественника, полулегковеса UFC Каба Суонсона, на турнире UFC on ESPN 63, где он нокаутировал в третьем раунде Билли Куарантилло.
UFC 2024. UFC on ESPN 63, Тампа, США
Каб Суонсон (W) — Билли Куарантилло
15 декабря 2024, воскресенье. 08:30 МСК
Каб Суонсон
Окончено
KO
Билли Куарантилло
«Каб — это легенда», — написал Порье на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).
Суонсон начал свою профессиональную карьеру в далёком 2004 году, и за эти более чем 20 лет он провёл 44 поединка, одержав победы в 30 из них (18 досрочно) при 14 поражениях. Каб был подписан в UFC в 2011 году, и под эгидой самой влиятельной организации мира ММА провёл 25 поединков (15 побед при 10 поражениях).
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