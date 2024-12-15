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Колби Ковингтон явился на последний турнир UFC в 2024 году с цепью с головой Трампа

Колби Ковингтон явился на последний турнир UFC в 2024 году с цепью с головой Трампа
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Известный американский полусредневес UFC Колби Ковингтон явился на последний турнир UFC в уходящем 2024 году с огромной цепью на шее, где висел большой кулон в виде головы президента США Дональда Трампа.

UFC 2024. UFC on ESPN 63, Тампа, США
Колби Ковингтон — Хоакин Бакли (W)
15 декабря 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Колби Ковингтон
Окончено
TKO
Хоакин Бакли

Напомним, в ночь с 14 на 15 декабря в Тампе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 63, где в главном событии турнира Ковингтон потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде от соотечественника Хоакина Бакли.

По ходу поединка Ковингтон получил серьёзное рассечение над глазом, и его лицо заливало кровью. За 20 секунд до конца третьего раунда рефери пригласил в октагон врачей для осмотра, и бой был остановлен.

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