Колби Ковингтон явился на последний турнир UFC в 2024 году с цепью с головой Трампа

Известный американский полусредневес UFC Колби Ковингтон явился на последний турнир UFC в уходящем 2024 году с огромной цепью на шее, где висел большой кулон в виде головы президента США Дональда Трампа.

Напомним, в ночь с 14 на 15 декабря в Тампе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 63, где в главном событии турнира Ковингтон потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде от соотечественника Хоакина Бакли.

По ходу поединка Ковингтон получил серьёзное рассечение над глазом, и его лицо заливало кровью. За 20 секунд до конца третьего раунда рефери пригласил в октагон врачей для осмотра, и бой был остановлен.