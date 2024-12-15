Легенда WWE Халк Хоган сопровождал Колби Ковингтона на UFC on ESPN 63

71-летний американский рестлер, актёр, телеведущий Халк Хоган, легендарный атлет World Wrestling Entertainment (WWE), введённый в Зал славы мирового реслинга, сопровождал бывшего временного чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона к рингу на турнире UFC on ESPN 63. Ковингтон дрался с Хоакином Бакли.

Фото: Chris Unger/Getty Images

Бакли одержал победу техническим нокаутом после того, как в первом раунде нанёс серьёзное рассечение Колби. Поединок был закончен в третьем раунде. Рефери пригласил в октагон врачей для остановки крови Ковингтона. Медицинский персонал рекомендовал остановить бой, что рефери и сделал.

Хоган и Ковингтон являются активными сторонниками Дональда Трампа.

Примечательно, что параллельно с турниром UFC проходило шоу WWE Saturday Night's Main Event 2024, основанное на популярной программе прошлого века. Во время шоу WWE появилось много легенд прошлого столетия. Перед самим событием ходило много слухов о появлении самого Халка, но он выбрал присутствовать в углу Ковингтона на UFC. Напомним, UFC и WWE принадлежат медиаконгломерату TKO.