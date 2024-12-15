Белал Мухаммад отреагировал на победу Хоакима Бакли над Ковингтоном

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад отреагировал на победу американского полусредневеса Хоакима Бакли над Колби Ковингтоном в главном событии турнира UFC on ESPN 63, который проходил в ночь с 14 на 15 декабря в Тампе (США), отметив, что Бакли способен легко пройти и экс-чемпиона UFC полусреднего дивизиона Камару Усмана.

«Бакли нокаутирует Усмана», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Бакли победил Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде, после того как врачи дали рекомендацию рефери остановить бой из-за сильного рассечения у Ковингтона, которое заливало его лицо кровью.