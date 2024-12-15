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Белал Мухаммад отреагировал на победу Хоакима Бакли над Ковингтоном

Белал Мухаммад отреагировал на победу Хоакима Бакли над Ковингтоном
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Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад отреагировал на победу американского полусредневеса Хоакима Бакли над Колби Ковингтоном в главном событии турнира UFC on ESPN 63, который проходил в ночь с 14 на 15 декабря в Тампе (США), отметив, что Бакли способен легко пройти и экс-чемпиона UFC полусреднего дивизиона Камару Усмана.

UFC 2024. UFC on ESPN 63, Тампа, США
Колби Ковингтон — Хоакин Бакли (W)
15 декабря 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Колби Ковингтон
Окончено
TKO
Хоакин Бакли

«Бакли нокаутирует Усмана», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Бакли победил Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде, после того как врачи дали рекомендацию рефери остановить бой из-за сильного рассечения у Ковингтона, которое заливало его лицо кровью.

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