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Дана Уайт гарантировал на 100%, что бой Джона Джонса с Томом Аспиналлом состоится

Дана Уайт гарантировал на 100%, что бой Джона Джонса с Томом Аспиналлом состоится
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Президент UFC Дана Уайт во время пресс-конференции, которая состоялась после турнира UFC on ESPN 63, ответил на вопрос журналистов, будет ли организован ожидаемый поединок между действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и обладателем временного титула в этом весе Томом Аспиналлом.

Дана Уайт: Джон Джонс — не тот парень, который избегает боев.

Журналист: Вы можете гарантировать на 100%, что мы увидим бой Джонса с Аспиналлом?

Дана Уайт: Да, я гарантирую это на все 100%.

Напомним, главным событием турнира UFC on ESPN 63 стал бой в полусреднем весе, где американец Колби Ковингтон проиграл соотечественнику Хоакиму Бакли техническим нокаутом в третьем раунде.

UFC 2024. UFC on ESPN 63, Тампа, США
Колби Ковингтон — Хоакин Бакли (W)
15 декабря 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Колби Ковингтон
Окончено
TKO
Хоакин Бакли
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