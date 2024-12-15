Дана Уайт гарантировал на 100%, что бой Джона Джонса с Томом Аспиналлом состоится

Президент UFC Дана Уайт во время пресс-конференции, которая состоялась после турнира UFC on ESPN 63, ответил на вопрос журналистов, будет ли организован ожидаемый поединок между действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и обладателем временного титула в этом весе Томом Аспиналлом.

Дана Уайт: Джон Джонс — не тот парень, который избегает боев.

Журналист: Вы можете гарантировать на 100%, что мы увидим бой Джонса с Аспиналлом?

Дана Уайт: Да, я гарантирую это на все 100%.

Напомним, главным событием турнира UFC on ESPN 63 стал бой в полусреднем весе, где американец Колби Ковингтон проиграл соотечественнику Хоакиму Бакли техническим нокаутом в третьем раунде.