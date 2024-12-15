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Майкл Чендлер и Дастин Порье обменялись язвительными комментариями

Майкл Чендлер и Дастин Порье обменялись язвительными комментариями
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Бывший чемпион Bellator в лёгком весе, который сейчас выступает в UFC, Майкл Чендлер опубликовал на своей странице архивное видео боя бывшего обладателя временного титула UFC в лёгком весе Дастина Порье против Майкла Джонсона, который успешно выступил в ночь с 14 на 15 декабря на турнире UFC on ESPN 63, одержав там победу ярким нокаутом во втором раунде над Оттманом Азайтаром.

UFC 2024. UFC on ESPN 63, Тампа, США
Майкл Джонсон (W) — Оттман Азайтар
15 декабря 2024, воскресенье. 05:40 МСК
Майкл Джонсон
Окончено
KO
Оттман Азайтар

На опубликованном видео Порье был отправлен в нокаут Джонсоном в таком же стиле, как и Азайтар.

«Лучший правый хук в истории UFC. Никогда не забывайте о нём», — написал Чендлер под видео.

Ответ Порье не заставил себя долго ждать: «Помнишь, когда я тебе зад надрал? У тебя рекорд в UFC 2-4, мышечное молочко Майк».

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