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«Ходим на руках по 15 минут». Усик раскрыл детали подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри

«Ходим на руках по 15 минут». Усик раскрыл детали подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри
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Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик раскрыл детали своей подготовки к реваншу с экс-чемпионом мира в этом дивизионе Тайсоном Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Готовиться к поединку мне помогает Якуб Чицки. Мы ходим на руках по 15 минут, чтобы набраться сил. Мы бегаем, плаваем. И сидим под водой. Мы можем находиться под водой по 10 минут, что действительно помогает мне поддерживать форму, выносливость и дыхание во время боя», — приводит слова Усика Daily Mail.

Напомним, что реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их первое противостояние прошло в мае 2024 года, где победу раздельным решением судей одержал Усик.

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