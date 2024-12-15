«Ходим на руках по 15 минут». Усик раскрыл детали подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик раскрыл детали своей подготовки к реваншу с экс-чемпионом мира в этом дивизионе Тайсоном Фьюри.

«Готовиться к поединку мне помогает Якуб Чицки. Мы ходим на руках по 15 минут, чтобы набраться сил. Мы бегаем, плаваем. И сидим под водой. Мы можем находиться под водой по 10 минут, что действительно помогает мне поддерживать форму, выносливость и дыхание во время боя», — приводит слова Усика Daily Mail.

Напомним, что реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их первое противостояние прошло в мае 2024 года, где победу раздельным решением судей одержал Усик.