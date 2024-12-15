Дана Уайт — о прощальном бое Дастина Порье: мы в середине переговоров

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что уже ведёт переговоры по поводу организации прощального боя бывшего обладателя временного пояса UFC в лёгком весе Дастина Порье.

«Мы находимся в середине переговоров с Дастином о том, что он хочет сделать в конце своей карьеры», — сказал Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 63.

Напомним, предыдущий бой Порье состоялся в июне 2024 года, где он потерпел поражение удушающим приёмом в пятом раунде от ныне действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева. Его рекорд состоит из 40 поединков (30 побед, 9 поражений и 1 бой зафиксирован как несостоявшийся).