Хоаким Бакли заинтересован в поединке против Камару Усмана

Американский полусредневес UFC Хоаким Бакли, воодушевлённый победой над Колби Ковингтоном, заявил о том, что теперь хотел бы встретиться с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

«Да, я знаю, что вы все хотели видеть не такой бой. Да, в октагоне было много крови, но вы хотели увидеть нокаут. Мне следовало поторопиться в первом раунде и закончить бой, но я этого не сделал, и это моя ошибка.

Спасибо Господу за то, что я сейчас стою здесь, за то, что он даёт возможность идти к своей мечте. Теперь я могу обеспечить свою семью, спокойно заботиться о своей бабушке и могу дать своим детям то, чего не было у меня в детстве. У меня отличная команда, и мы вместе построили эту карьеру буквально по кирпичику. С кем бы я хотел провести следующий бой? Я думаю, что это будет Камару Усман, давай детка, погнали!» — сказал Бакли сразу после боя, находясь в октагоне.

Напомним, в ночь с 14 на 15 декабря в Тампе (США) Бакли победил Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде в главном событии турнира UFC on ESPN 63.