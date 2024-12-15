Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хоаким Бакли заинтересован в поединке против Камару Усмана

Хоаким Бакли заинтересован в поединке против Камару Усмана
Аудио-версия:
Комментарии

Американский полусредневес UFC Хоаким Бакли, воодушевлённый победой над Колби Ковингтоном, заявил о том, что теперь хотел бы встретиться с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

«Да, я знаю, что вы все хотели видеть не такой бой. Да, в октагоне было много крови, но вы хотели увидеть нокаут. Мне следовало поторопиться в первом раунде и закончить бой, но я этого не сделал, и это моя ошибка.

Спасибо Господу за то, что я сейчас стою здесь, за то, что он даёт возможность идти к своей мечте. Теперь я могу обеспечить свою семью, спокойно заботиться о своей бабушке и могу дать своим детям то, чего не было у меня в детстве. У меня отличная команда, и мы вместе построили эту карьеру буквально по кирпичику. С кем бы я хотел провести следующий бой? Я думаю, что это будет Камару Усман, давай детка, погнали!» — сказал Бакли сразу после боя, находясь в октагоне.

UFC 2024. UFC on ESPN 63, Тампа, США
Колби Ковингтон — Хоакин Бакли (W)
15 декабря 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Колби Ковингтон
Окончено
TKO
Хоакин Бакли

Напомним, в ночь с 14 на 15 декабря в Тампе (США) Бакли победил Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде в главном событии турнира UFC on ESPN 63.

Материалы по теме
Белал Мухаммад отреагировал на победу Хоакима Бакли над Ковингтоном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android