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Генри Сехудо отметил интересный факт из карьеры Хоакима Бакли

Генри Сехудо отметил интересный факт из карьеры Хоакима Бакли
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо отметил интересный факт про американского полусредневеса UFC Хоакима Бакли, который успешно провёл главный бой турнира UFC on ESPN 63 против Колби Ковингтона.

UFC 2024. UFC on ESPN 63, Тампа, США
Колби Ковингтон — Хоакин Бакли (W)
15 декабря 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Колби Ковингтон
Окончено
TKO
Хоакин Бакли

«У Бакли больше всех досрочных побед в UFC, если считать с 2020 года», — написал Сехудо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Бакли победил Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде. Бой был остановлен врачами, после того как Ковингтон получил серьёзное рассечение над глазом, из-за которого у него всё лицо было залито кровью.

Бакли пришёл в UFC в 2020 году и за это время успел провести 15 боёв (11 побед и 4 поражения). Из 11 побед в 8 он побеждал нокаутами.

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