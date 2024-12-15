Даниэль Кормье прогнозирует большое будущее Хоакину Бакли

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что у американского полусредневеса UFC Хоакина Бакли большое будущее в карьере.

«Бакли выглядит действительно хорошо! Он настоящая проблема в полусреднем весе!» — написал Кормье на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 14 на 15 декабря в Тампе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 63, где в главном событии шоу Бакли одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над своим известным соотечественником Колби Ковингтоном. Рефери остановил бой по рекомендациям врачей из-за рассечения, которое получил Ковингтон по ходу поединка.