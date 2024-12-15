Даниэль Кормье прогнозирует большое будущее Хоакину Бакли
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что у американского полусредневеса UFC Хоакина Бакли большое будущее в карьере.
«Бакли выглядит действительно хорошо! Он настоящая проблема в полусреднем весе!» — написал Кормье на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в ночь с 14 на 15 декабря в Тампе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 63, где в главном событии шоу Бакли одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над своим известным соотечественником Колби Ковингтоном. Рефери остановил бой по рекомендациям врачей из-за рассечения, которое получил Ковингтон по ходу поединка.
UFC 2024. UFC on ESPN 63, Тампа, США
Колби Ковингтон — Хоакин Бакли (W)
15 декабря 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Колби Ковингтон
Окончено
TKO
Хоакин Бакли
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