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Мухаммад Мокаев объявил себя лучшим бойцом в наилегчайшем дивизионе

Мухаммад Мокаев объявил себя лучшим бойцом в наилегчайшем дивизионе
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Непобеждённый боец наилегчайшего дивизиона Мухаммад Мокаев, который в этом году покинул UFC и вернулся в промоушен Brave, воодушевлённый победой на турнире Brave CF 91 над Джовинсентом Со, заявил о том, что он является лучшим бойцом промоушена в своём дивизионе.

«Я готов провести бой с любым в наилегчайшем дивизионе, потому что я лучший боец в этом весе. Я буду лучшим бойцом не только в своём дивизионе, но и лучшим вне зависимости от весовой категории. От боя со мной можно отказаться и убежать, но не спрятаться без ответа. Я иду за головами лучших бойцов наилегчайшего веса», — приводит слова Мокаева Sports.yahoo.

Напомним, Мокаев победил Со удушающим приёмом в первом раунде.

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