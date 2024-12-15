Главу лиги Hardcore FC Анатолия Сульянова заподозрили в обмане бойцов СВО

Российские военные 810-й бригады обвинили главу лиги смешанных единоборств Hardcore FC Анатолия Сульянова в мошенничестве. На это обратил внимание военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в телеграм-канале.

Согласно версии бойцов, Анатолий обещал поставить машины, БПЛА, коммутаторы, пульты и очки для дронов, провода и продовольствие. Но с условием, чтобы сначала сами военные записали видео с благодарностями. Бойцы выполнили условие, и Сульянов опубликовал видеоролик у себя на странице в социальных сетях.

Однако впоследствии военные получили лишь чай, сахар, комплект очков и пульт. В результате бойцы записали видеообращение, в котором обвинили Анатолия в мошенничестве.

По словам Руденко, после этого Сульянов заблокировал все телефонные контакты бойцов и опубликовал сообщение на своей странице в социальных сетях, где призвал людей не поддаваться мошенникам.