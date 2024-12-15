Минаков: не согласен с теми, кто считает, что Тайсон опозорился в бою с Джейком Полом

Бывший обладатель титула Bellator в тяжёлом весе россиянин Виталий Минаков поделился мнением о выступлении бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона в бою с блогером Джейком Полом. Бой завершился победой Пола единогласным решением судей.

«Вообще не согласен с теми, кто считает, что Тайсон как-то опозорился в бою против Пола. Помню, когда обсуждали возвращение Фёдора Емельяненко, который тогда триумфально завершил карьеру, было примерно то же самое. Но я сейчас это всё осознаю на себе. Когда я вроде завершил выступления, но потом проходит какое-то время, и я понимаю, что мне этого ужасно не хватает.

Тут речь даже не про чувство адреналина, а про объективное осознание своего физического состояния. Когда ты на простое или пенсии постоянно задаёшься вопросом, а способен ли ты ещё на что-то новое, на какой-то рывок. Поэтому испытывать себя очень важно. Чувство подтверждения своих навыков и силы воли требует выплеска.

Понятно, что у Тайсона этот поединок был не того уровня, который был раньше. Но это всё равно поединок. Миллионы людей смотрели этот бой, и Майк подарил кучу эмоций людям, которые подключись. Люди, в свою очередь, могут говорить гадости, осуждать. Но я думаю, что таких крайне мало. Основная масса опять увидела Тайсона в деле. Он хоть и в уже солидном возрасте, но всё равно в достаточно боевой физической форме.

Подобные шоу, когда встречаются люди из разных эпох, вселенных и проводят между собой поединок — очень интересный и конкурентный формат. Я бой Тайсона и Пола посмотрел, к сожалению, только в записи. Мне кажется, что Майк мог бы показать больше в этом поединке», — приводит слова Минакова портал Legalbet.