Белал Мухаммад — о поражении Ковингтона: Колби так и не оправился от избиения Масвидаля

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высмеял поражение временного чемпиона UFC в категории до 77 кг Колби Ковингтона в бою с топовым бойцом UFC Хоакином Бакли. Бой состоялся сегодня, 15 декабря, и завершился победой Хоакина техническим нокаутом в третьем раунде (остановка доктором).

«Колби так и не оправился от избиения в стейк-хаусе», – написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в марте 2022 года в Майами бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль напал на Ковингтона, когда тот выходил из ресторана. В результате Хорхе выбил Колби зуб.