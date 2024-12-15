Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Белал Мухаммад — о поражении Ковингтона: Колби так и не оправился от избиения Масвидаля

Белал Мухаммад — о поражении Ковингтона: Колби так и не оправился от избиения Масвидаля
Комментарии

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высмеял поражение временного чемпиона UFC в категории до 77 кг Колби Ковингтона в бою с топовым бойцом UFC Хоакином Бакли. Бой состоялся сегодня, 15 декабря, и завершился победой Хоакина техническим нокаутом в третьем раунде (остановка доктором).

UFC 2024. UFC on ESPN 63, Тампа, США
Колби Ковингтон — Хоакин Бакли (W)
15 декабря 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Колби Ковингтон
Окончено
TKO
Хоакин Бакли

«Колби так и не оправился от избиения в стейк-хаусе», – написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в марте 2022 года в Майами бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль напал на Ковингтона, когда тот выходил из ресторана. В результате Хорхе выбил Колби зуб.

Материалы по теме
Любимый боец Трампа снова провалился. Время Ковингтона прошло
Любимый боец Трампа снова провалился. Время Ковингтона прошло
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android