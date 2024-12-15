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«Нокаутирую этого ублюдка». Тайсон Фьюри раскрыл, как собирается победить Александра Усика

«Нокаутирую этого ублюдка». Тайсон Фьюри раскрыл, как собирается победить Александра Усика
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Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри объяснил, как собирается победить в реванше с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком. Их поединок состоится 22 декабря в Эр-Рияде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Всю свою жизнь я был плохим парнем и остаюсь таким же в свои почти 40 лет. В ринге я включу режим разрушителя. В прошлый раз я боксировал с Усиком осторожно. И в этот раз не буду стремиться к победе по очкам. Нокаутирую этого ублюдка.

Нет никакой тайны. Иду за нокаутом, поскольку не думаю, что судьи будут на моей стороне, несмотря на все мои действия. Поэтому мне придётся вырубить его, как тогда в США [в поединке с Деонтеем Уайлдером]. Мне нужно нокаутировать его», — приводит слова Фьюри портал Daily Mail.

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