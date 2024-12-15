Тайсон Фьюри отреагировал на потенциальное возвращение Владимира Кличко в ринг

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри отреагировал на потенциальное возвращение в ринг экс-чемпиона мира по боксу по версиям WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжёлом весе украинца Владимира Кличко.

«Не очень верю в то, что Кличко хочет вернуться ради того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Если человек возвращается в бокс, то лишь ради денег, а не для того, чтобы переписать чей-то рекорд. Если бы всё было так, то он мог просто подраться с Мануэлем Чарро за титул WBA или кем-то ещё.

Однако такие бои не принесут денег, поэтому он не ищет их. Владимир, вероятно, потратил много денег, поскольку ему 48 лет, он долгое время был вне бокса. Однако не могу никому говорить что делать, ведь это личное дело каждого. Меня это не касается», — приводит слова Фьюри портал Daily Express.

Напомним, Тайсон победи Кличко 28 ноября 2015 года единогласным решением судей.