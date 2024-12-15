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Аспиналл объяснил, почему Джон Джонс не может считаться величайшим бойцом ММА в истории

Аспиналл объяснил, почему Джон Джонс не может считаться величайшим бойцом ММА в истории
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл объяснил, почему действующий обладатель титула UFC в категории до 120 кг американец Джон Джонс не может считаться величайшим бойцом ММА в истории.

«Джон Джонс — высококлассный элитный боец. Полностью согласен с мнением, что он один из лучших бойцов в мире, а также потенциально претендует на звание величайшего в истории смешанных единоборств.

Однако, на мой взгляд, Джон дважды проваливал допинг-тесты. Это обстоятельство не позволяет ему числиться в списке лучших бойцов в истории, лично для меня. То, что он принимал эти препараты, сделало Джона мошенником», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.

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