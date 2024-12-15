Биберт Туменов жёстко нокаутировал чемпиона Гран-при PFL на турнире ACA 182

Сегодня, 15 декабря, в Москве на турнире ACA 182 российский боец Биберт Туменов разделил клетку с чемпионом Гран-при PFL сезона-2021 в полулёгком весе бразильцем Раушем Манфио. Бой завершился победой Биберта нокаутом в первом раунде.

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Таким образом, Туменов одержал четвёртую победу подряд и 10-ю нокаутом в карьере. Для бразильского атлета это поражение стало третьим подряд.

Напомним, Биберту 27 лет. Россиянин является мастером спорта международного класса по боксу. В качестве профессионала он дебютировал в 2017 году на турнире лиги Plazza FC в Новороссийске.

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