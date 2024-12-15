Третий бой, который должен был состояться на турнире АСА 182, отменили

Сегодня, 15 декабря, в Москве на турнире АСА 182 должен был состояться поединок в наилегчайшем весе (до 57 кг) между Вартаном Асатряном и Анисом Екубовым. Однако последний был вынужден сняться с боя ввиду проблем со здоровьем. Об этом сообщил вице-президент промоушена Асланбек Бадаев.

«Анис Екубов не сможет выйти на бой по состоянию здоровья. Его бой с Вараном Асатряном отменён», — приводит слова Бадаева пресс-служба лиги.

Напомним, Анису 25 лет. Он представляет Таджикистан. На профессиональном уровне Екубов одержал восемь побед, из которых две были одержаны нокаутом, четыре — сабмишенами, две — решениями.