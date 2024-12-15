Фьюри: оценил бы свою работу в бою с Усиком как лучшую в карьере за последние пять лет

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высоко оценил своё выступление в первом поединке с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком. Бой завершился победой украинского атлета раздельным решением судей.

«Я пересматривал поединок с Усиком на обратном пути в Лондон. Могу оценить своё выступление как лучшее за последние пять лет, а может, и больше. Мне кажется, я боксировал невероятно. Не могу ничего поделать с тем, что меня поймали — полностью моя вина. Однако я выступил очень хорошо. Усик также продемонстрировал хорошую работу. Александр показал лучший бокс, который мне когда-либо приходилось видеть», — приводит слова Фьюри портал DAZN.