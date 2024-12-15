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Джейк Пол: Нейт Диаз боится драться со мной по правилам ММА

Джейк Пол: Нейт Диаз боится драться со мной по правилам ММА
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Американский блогер Джейк Пол заявил, что бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Нейт Диаз боится согласиться на поединок с ним по правилам смешанных единоборств.

«Забавно, Нейт Диаз на самом деле боится драться со мной в ММА. Самый большой гонорар в его жизни за поединок со мной по правилам ММА. Я готов», — приводит слова Пола портал MMA Fighting.

Напомним, Пол и Диаз уже дрались, но по правилам бокса. Их поединок состоялся 6 августа 2023 года на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Джейка единогласным решением судей.

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