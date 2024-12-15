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Кори Андерсон: Вадим Немков отказывается драться со мной. Трилогии не будет

Кори Андерсон: Вадим Немков отказывается драться со мной. Трилогии не будет
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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе американец Кори Андерсон сообщил, что его третий бой с экс-обладателем титула Bellator в категории до 93 кг россиянином Вадимом Немковым не состоится 25 января на турнире PFL Road to Dubai.

«Срочное объявление, ребята, трилогии не будет. Проснулся от сообщения PFL, в котором говорилось: «Вадим отказывается драться с тобой». Дословно их слова звучат так: «Поединок с тобой слишком сложен для него». Вот что он говорит. Но при этом Вадим хочет сохранить за собой место в карде и сразиться с более слабым противником. Не выдумываю это. Ты называешь себя лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории в лиге, но боишься драться с тем, с кем встречался дважды, за семь недель до боя», — написал на своей странице в социальных сетях Андерсон.

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