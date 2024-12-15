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Хоакин Бакли: я определённо намерен занять чемпионский трон в 2025 году

Хоакин Бакли: я определённо намерен занять чемпионский трон в 2025 году
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Топовый американский боец UFC, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Хоакин Бакли рассказал о своей цели на 2025 год.

«Чувствую, что 2025 год точно будет моим годом, я точно возьму его под контроль. Я сделал достаточно, чтобы снова претендовать на титул. Хотя знаю, что следующим будет Шавкат, благослови Господи этого парня. Однако в том случае, если что-то случится и Рахмонов или Белал Мухаммад не выйдут в октагон, то мне хотелось бы выйти кому-то из них на замену. В конце концов, готов сделать это. Я определённо намерен занять чемпионский трон в 2025 году», — приводит слова Бакли портал MMAJunkie.

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