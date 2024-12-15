Стерлинг: мне удалось показать всем, что Евлоев тоже человек, хотя его считают непобедимым

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг считает, что российские бойцы UFC с борцовской базой не являются непобедимыми.

«Мне удалось показать всем, что Мовсар Евлоев тоже человек. Рад этому. Хотя многие люди считают его непобедимым. Дагестанцы, русские, восточноевропейские парни хорошие грэпплеры. Однако большинство их соперников это ударники, которые не умеют бороться. Но все мы люди, и каждого из нас можно побить. Я искренне верю в американскую борьбу, поскольку мы работаем на ковре, сверху и снизу. У меня действительно хороший стиль борьбы, позволяющий побеждать таких парней, как Евлоев», — сказал Стерлинг в интервью на YouTube-канале Home of Fight.