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Фьюри: бой с Джошуа по-прежнему является отличным матчем, даже если его снова нокаутируют

Фьюри: бой с Джошуа по-прежнему является отличным матчем, даже если его снова нокаутируют
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Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, что его по-прежнему интересует поединок с бывшим чемпионом мира по боксу по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе соотечественником Энтони Джошуа, несмотря на то что в последнем поединке его нокаутировали.

«Какая разница, если тебя нокаутировали два, четыре, пять, шесть или семь раз? Какая разница? Действительно ли имеет значение, будет ли у него ещё одно поражение или нет? Не имеет абсолютно никакого значения. Это всё равно будет отличный бой. Даже если он снова сразится с Дюбуа и его снова нокаутируют, то ничего не изменится», — приводит слова Фьюри портал DAZN.

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