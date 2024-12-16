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Майк Тайсон ответил, за кого будет болеть в реванше Александра Усика и Тайсона Фьюри

Майк Тайсон ответил, за кого будет болеть в реванше Александра Усика и Тайсона Фьюри
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон ответил, за кого будет болеть в реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Усик — лучший тяжеловес в мире на данный момент. Но я буду болеть за Фьюри и надеяться, что он победит. Почему? Потому что я его фанат, а его отец дал ему моё имя. Я не брошу его сейчас», — приводит слова Тайсона портал talkSPORT.

Напомним, бой между Александром и Тайсоном состоится 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом поединке, который прошёл 18 мая, Усик победил Фьюри раздельным решением судей.

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