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Блахович: если Анкалаев будет драться с Перейрой так, как в бою с Ракичем, то он проиграет

Блахович: если Анкалаев будет драться с Перейрой так, как в бою с Ракичем, то он проиграет
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе поляк Ян Блахович высказался о потенциальном поединке между топовым российским бойцом UFC Магомедом Анкалаевым и действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Если Анкалаев будет драться так же, как в последнем бою с Ракичем, то он проиграет Алексу Перейре. Ему нужно меняться. Когда Магомед дерётся, он хочет победить, но не хочет получать удары — такая стратегия не сработает в поединке с Перейрой», — приводит слова Блаховича аккаунт Home of Fight в X (ранее Twitter).

Ранее Алекс Перейра дал комментарий насчёт возможного боя с Магомедом Анкалаевым.

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