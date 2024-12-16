Блахович: если Анкалаев будет драться с Перейрой так, как в бою с Ракичем, то он проиграет

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе поляк Ян Блахович высказался о потенциальном поединке между топовым российским бойцом UFC Магомедом Анкалаевым и действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Если Анкалаев будет драться так же, как в последнем бою с Ракичем, то он проиграет Алексу Перейре. Ему нужно меняться. Когда Магомед дерётся, он хочет победить, но не хочет получать удары — такая стратегия не сработает в поединке с Перейрой», — приводит слова Блаховича аккаунт Home of Fight в X (ранее Twitter).

Ранее Алекс Перейра дал комментарий насчёт возможного боя с Магомедом Анкалаевым.