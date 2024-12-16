«Мы воровали яблоки, воровали шоколадки». Александр Усик рассказал о сложном детстве

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал о своём детстве.

«Мы воровали яблоки, воровали шоколадки, воровали торты, воду. Сейчас я понимаю, что воровать плохо, но тогда…

Теперь мой сын Кирилл говорит мне: «Эй, папа, я хочу украсть шоколадку». Я говорю ему: «Нет, у тебя есть деньги, чтобы заплатить за неё. Я дам тебе деньги, чтобы заплатить за неё».

Он говорит: «Нет, я хочу украсть». Я говорю: «Нет, это плохо. Почему? Мы верим в Бога, Иисуса. У нас есть десять заповедей. Одна из них – не укради».

Также Усик вспомнил о своей жизни в селе на Черниговщине в детстве.

«На ферме я делал всё, что мог – продавал мороженое, абрикосы, персики, ухаживал за скотом. Я не стыжусь этого. Это помогло мне стать тем, кем я являюсь, и я сделал это, чтобы моя семья могла выжить. Это было для меня всем.

Я помню, как ребёнком я был в поле. Я часто плакал. Но это было не потому, что я потерпел поражение. Эти слёзы были от моей воли уйти от этой жизни и построить что-то лучшее», – приводит слова Усика Daily Mail.

Напомним, что реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их первое противостояние прошло в мае 2024 года, где победу раздельным решением судей одержал Усик.

Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на реванш с Усиком