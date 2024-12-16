Фьюри: пересматривал бой с Усиком около тысячи раз

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что в преддверии реванша с украинцем Александром Усиком неоднократно пересмотрел их первый поединок, состоявшийся в мае.
«Пересматривал ли я бой? Около тысячи раз. Считаю ли я, что сделал достаточно для победы? Да», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Криса Мэннинкса.
Напомним, титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинец проведёт защиту титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на реванш с Усиком