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Фьюри: пересматривал бой с Усиком около тысячи раз

Фьюри: пересматривал бой с Усиком около тысячи раз
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что в преддверии реванша с украинцем Александром Усиком неоднократно пересмотрел их первый поединок, состоявшийся в мае.

«Пересматривал ли я бой? Около тысячи раз. Считаю ли я, что сделал достаточно для победы? Да», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Криса Мэннинкса.

Напомним, титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинец проведёт защиту титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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