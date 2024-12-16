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Александр Усик показал актуальную форму за неделю до реванша с Фьюри

Александр Усик показал актуальную форму за неделю до реванша с Фьюри
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Чемпион WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) завершил подготовку к реваншу с британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO), который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«7 дней», — написал Усик в социальных сетях, опубликовав фотографии с тренировки.

Фото: из личного архива Александра Усика

Фото: из личного архива Александра Усика

Напомним, первый бой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе с 1999 года, а Фьюри потерпел первое поражение в карьере.

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